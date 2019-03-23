Евросоюз призвал РоSSию освободить украинца Гриба

В Брюсселе не признали обоснованность обвинений украинскому гражданину.

Европейский Союз призвал РоSSию освободить украинца Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону сегодня приговорил к шести годам лишения свободы.

Об этом говорится на сайте представительства ЕС .

"РоSSийские власти похитила Павла Гриба, 20-летнего гражданина Украины, человека с инвалидностью и серьезным заболеванием, из Беларуси в августе 2017 года. С тех пор его незаконно удерживают в РоSSии без каких-либо обоснованных обвинений. Состояние его здоровья продолжает вызывать беспокойство. Сегодня роSSийский суд приговорил Павла Гриба до шести лет лишения свободы, обвинив в «пособничестве терроризму». Европейский Союз ожидает немедленного освобождения Гриба, а также предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, которого он нуждается", - сказано в заявлении спикера Евросоюза .

Напомним, роSSийский суд признал Павла Гриба виновным по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие террористической деятельности.

По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. Гриб попал в руки роSSийских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь , куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере.

Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО .