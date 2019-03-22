Подозреваемый в рассылке бомб американец признал свою вину

56-летнему жителю Флориды грозит пожизненное заключение.

Подозреваемый в рассылке бомб американец признал свою вину
Фото: tmz.com

Американец Цезарь Сайок, который, по данным властей, отправлял посылки с бомбами оппонентам президента США Дональда Трампа, признал свою вину. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Сайоку может грозить пожизненное тюремное заключение.

"Мне искренне жаль", - сказал Сайок в зале судебного заседания.

Сайок признал, что рассылка бомб была "неправильным решением", и искренне раскаивается в своих действиях.

По версии следствия, Сайок разослал по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента. Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал.

В числе преступлений, в которых обвиняют Сайока - применение оружия массового уничтожения, а также транспортировка взрывных устройств из одного штата в другой.

Посылки с бомбами обнаружили 22 октября 2018 года, 26 октября правоохранители задержали Сайока по подозрению в их изготовлении и рассылке.


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