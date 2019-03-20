Комитет Рады поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса

Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей.

Комитет Рады поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Как сообщает Громадське, петицию поддержали все присутствующие члены комитета.

На заседании комитета было принято решение создать рабочую группу с привлечением представителей других профильных комитетов. Задачей группы станет разработка проекта закона об урегулировании применения медицинского каннабиса.

Кроме того, комитет принял решение обратиться в Кабинет министров с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отмечается, что на заседании присутствовали представители ряда общественных организаций, в том числе глава объединения "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко, которая сообщила, что медицинский каннабис необходим онкобольным пациентам для облегчения болей.

"В нашем сообществе за последние два года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и выживали таким образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса", - рассказала она.

Нардеп Георгий Логвинский подчеркнул, что комитет готов защищать, в том числе, "непопулярные вещи".

"Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, - это потому, что это нарушение права человека нормально жить", - заявил он.

Напомним, петицию с требованием легализовать использование каннабиса зарегистрировали 30 января 2019 года. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию каннабиса для применения в медицинских целях. Супрун отметила, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

По состоянию на 12 марта петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Военная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в ЕвропеВоенная разведка Украины привезла в США доказательства намерений РФ и дальше дестабилизировать ситуацию в Европе
На границе с Крымом задержан роSSийский наемник, воевавший на Донбассе
В Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБРВ Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБР
Блок рекламы


Похожие новости
"Азов" поддержал, но дистанцировался от акций "Нацкорпуса""Азов" поддержал, но дистанцировался от акций "Нацкорпуса"
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Президентом Европейского комитета по предупреждению пыток стал украинский юристПрезидентом Европейского комитета по предупреждению пыток стал украинский юрист
КС отказался оценивать конституционность обращения Рады в поддержку автокефалииКС отказался оценивать конституционность обращения Рады в поддержку автокефалии
У Верховной Рады огромное дерево заблокировало подъезд для спикераУ Верховной Рады огромное дерево заблокировало подъезд для спикера
У Рады прошел митинг за отмену пропискиУ Рады прошел митинг за отмену прописки
Суд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалицииСуд потребовал у Рады предоставить список депутатов коалиции
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной РадыВ СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды во главе с депутатом Верховной Рады
В НАТО поддержали Венгрию в "языковом споре" с УкраинойВ НАТО поддержали Венгрию в "языковом споре" с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости