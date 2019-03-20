Токаев принес присягу на должности президента Казахстана

Токаев заменит Назарбаева до очередных выборов в апреле следующего года.

Фото: tengrinews.kz Касым-Жомарт Токаев приносит присягу

В Казахстане принес присягу и вступил в должность президента Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Церемония прошла на совместном заседании палат парламента Казахстана в здании Мажилиса. Токаев будет занимать пост президента Казахстана до окончания выборного срока в апреле 2020 года.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - заявил Токаев.

Ему также вручили удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он был президентом Казахстана с 1990 года. Нынешний срок его полномочий истекал в апреле 2020 года. Назарбаев также заявил, что обязанности президента Казахстана будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев