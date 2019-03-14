МИД осудил поездку французских политиков в оккупированный Крым
Французские политики и журналисты прибыли в Крым вечером 13 марта.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в оккупированную РоSSийской Федерацией Автономную Республику Крым. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В документе подчеркивается, что французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины.
"Они также действуют вопреки официальной позиции собственной страны, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова", - говорится в сообщении.
МИД расценивает действия этих французских политиков как прямое потворство агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создании угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове.
Группа французских политиков во главе с бывшим депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прибыла на оккупированный полуостров 13 марта и планирует там оставаться до 16 марта. Всего в составе французской делегации 11 человек. В их числе – депутат от департамента Воклюз Жан-Клод Буше, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик, мэр города Бигуглиа Совёр Гандолфи-Шейт, почетные члены парламента Франции Мишель Вуазен и Жорж Фенеш. Также в числе гостей из Франции два журналиста – репортер журнала ?l?ments Кристоф Лафосс и репортер телеканала TV Libert?s Гийом Санжорж, сообщают крымские СМИ.
Тьерри Мариани известен своей активной пророSSийской позицией. В бытность депутатом он неоднократно возглавлял парламентские делегации в ходе поездок в Крым. В марте 2018 года Мариани вновь приезжал на полуостров в качестве наблюдателя на президентских выборах.
После аннексии Крыма Россией Украинские власти установили особый порядок посещения этой территории. Он предусматривает пересечение пунктов пропуска на административной границе полуострова с материковой Украиной.
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