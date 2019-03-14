Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Накануне он был уволен с должности указом президента.
Глава Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
Об этом LB.ua стало известно от нескольких собственных источников. Потом на сайте Кабинета министров появилось распоряжение о назначении Божка замглавы МИДа.
"Назначить Божко Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.
Накануне Божок был уволен с должности главы СВР указом президента Петра Порошенко.
До своего назначения в СВР Божок работал в постоянном представительстве Украины при НАТО, долгое время исполнял обязанности руководителя.
Ранее в интервью LB.ua Божок говорил, что не думает, что "на всю свою жизнь потерялся в "Лесу".
"С точки зрения того же МИ6 - это нормально. Например, есть у них посол Великобритании при НАТО - известная сотрудница МИ-6, она была директором департамента консульской службы и безопасности Форин-офиса, который конкретно курирует МИ-6. Никто этого не скрывает, это нормально. Тем более, я тоже ничего не скрываю: я политическая фигура, а не разведчик", - сказал он.
Напомним, в октябре 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу первого заместителя Божко Сергея Семочко, в котором говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. В расследовании говорилось, что Семочко мог получать деньги за так называемое "крышевание" фармацевтических компаний.
Также журналисты узнали, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков РоSSии. Семочко заявил, что он и его жена являются гражданами Украины, но в то же время признал, что гражданство РФ имеют взрослые дети его жены от первого брака, которые с ними не живут.
Божок рассказал, что о скандале с Семочко узнал из СМИ. В январе в интервью LB.ua Божок назвал Семочко "крепким оперативником" и отметил, что оснований отстранить от должности скандального заместителя у него нет.
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