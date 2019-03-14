Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел

Накануне он был уволен с должности указом президента.

Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Егор Божок
Фото: Макс Требухов

Глава Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Об этом LB.ua стало известно от нескольких собственных источников. Потом на сайте Кабинета министров появилось распоряжение о назначении Божка замглавы МИДа.

"Назначить Божко Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.

Накануне Божок был уволен с должности главы СВР указом президента Петра Порошенко.

До своего назначения в СВР Божок работал в постоянном представительстве Украины при НАТО, долгое время исполнял обязанности руководителя.

Ранее в интервью LB.ua Божок говорил, что не думает, что "на всю свою жизнь потерялся в "Лесу".

"С точки зрения того же МИ6 - это нормально. Например, есть у них посол Великобритании при НАТО - известная сотрудница МИ-6, она была директором департамента консульской службы и безопасности Форин-офиса, который конкретно курирует МИ-6. Никто этого не скрывает, это нормально. Тем более, я тоже ничего не скрываю: я политическая фигура, а не разведчик", - сказал он.

Напомним, в октябре 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу первого заместителя Божко Сергея Семочко, в котором говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. В расследовании говорилось, что Семочко мог получать деньги за так называемое "крышевание" фармацевтических компаний.

Также журналисты узнали, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков РоSSии. Семочко заявил, что он и его жена являются гражданами Украины, но в то же время признал, что гражданство РФ имеют взрослые дети его жены от первого брака, которые с ними не живут.

Божок рассказал, что о скандале с Семочко узнал из СМИ. В январе в интервью LB.ua Божок назвал Семочко "крепким оперативником" и отметил, что оснований отстранить от должности скандального заместителя у него нет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Чорновол получила орден "За мужество"Чорновол получила орден "За мужество"
Блок рекламы


Похожие новости
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Глава МИД Австрии призвала РФ освободить украинских моряков, Сенцова и БалухаГлава МИД Австрии призвала РФ освободить украинских моряков, Сенцова и Балуха
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУПри попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУ
Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в УкраинуПорошенко подписал закон о допуске иностранных войск на учения в Украину
Глава "Нафтогаза": я не собираюсь увольнятьсяГлава "Нафтогаза": я не собираюсь увольняться
Глава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолетаГлава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолета
В Нидерландах изъяли 90 тыс. бутылок роSSийской водки, предназначенной для Ким Чен ЫнаВ Нидерландах изъяли 90 тыс. бутылок роSSийской водки, предназначенной для Ким Чен Ына
Страны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД УкраиныСтраны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД Украины
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИЗадержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости