Порошенко приехал на позиции "Азова" на передовой

Президент Петр Порошенко посетил передовые позиции украинской армии в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка "Азов" и поздравил их с Днем добровольца.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Прежде всего я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги к Зайцево", - сказал Порошенко.

"Здесь, с фронта я хочу поздравить всех добровольцев... Всех, кто хочет защищать родную землю. Мы всегда делаем все, чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм", - подчеркнул президент.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Он поблагодарил каждого бойца за патриотизм дисциплину и высокую боевую выучку. Президент отметил, что очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии.

"Я хочу поблагодарить за наше единство", - отметил Порошенко.

Президент отметил, что на сегодняшний день в составе ВСУ 170 тыс. добровольцев и их число не уменьшается.

Порошенко также поблагодарил присутствующего на встрече Дмитрия Яроша. Кроме президента, бойцов также поздравил начальник Генштаба Виктор Муженко и заместитель Секретаря СНБО полковник Сергей Кривонос.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 9 марта связанная с "Азовом" партия "Национальный корпус" устроила потасовку возле Администрации президента в Киеве .

Позже представители "Нацкорпуса" и его боевого крыла "Национальные дружины" устроили потасовку с полицией в Черкассах и попробовали заблокировать кортеж Порошенко. После выступления президента на площади, националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. В результате возникла потасовка, в ходе которой пострадали два десятка правоохранителей.

Представители Порошенко заявили, что за этими антипрезидентскими акциями стоят "пророSSийские реваншисты и олигархи-беглецы".