Нацполиция подтвердила законность прослушки СБУ у офиса Зеленского

Подслушивающая аппаратура не использовалась против кандидатов в президенты Украины.

Нацполиция подтвердила законность прослушки СБУ у офиса Зеленского
Иллюстративное фото
Фото: informator.news

Информация, которую получали сотрудники Службы безопасности Украины с использованием специальных технических средств на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве, не связана ни с одним из кандидатов в Президенты Украины.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации. Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и имело признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что сотрудники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в Президенты Украины или их окружением.

"Поэтому указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица,которое не имеет отношения к избирательной кампании", - подчеркивают в полиции.

Напомним, 4 марта полиция Киева обнаружила под офисом Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. В связи с этим в СБУ заявили о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах роSSийских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий. В СБУ отемтили, что МВД заранее было известно о проведении операции.

В ответ в министерстве заявили, что, "к сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали бы сотрудникам полиции" о спецоперациях СБУ. Также в министерстве посоветовали спецслужбе проверить качество выполнения оперативных задач своими сотрудниками.


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