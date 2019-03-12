Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получит должность в СНБО
Кривонос - первый заместитель командующего Сил специальных операций.
Президент Петр Порошенко решил ввести в руководство Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Администрации президента. Информацию о назначении Кривоноса в СНБО подтвердил в фейсбуке советник президента Юрий Бирюков.
Кривонос - первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил. Он был кандидатом в Президенты, но 6 марта снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.
Указ о назначении Кривоноса на сайте Президента пока не опубликован, но Порошенко во время выступления в Киеве на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" анонсировал важное кадровое назначение в СНБО.
"Сегодня я подпишу указ об одном очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", - сказал Порошенко.
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Политика
12.03.2019 15:06