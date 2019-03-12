У Рады прошел митинг за отмену прописки

Молодежь призвала депутатов принять закон о свободе передвижения.

Фото: Макс Требухов

Около полутора десятков молодых людей во вторник провели митинг у Верховной Рады с призывом отменить институт регистрации места проживания.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Они заявили, что прописка ограничивает право на получение административных услуг примерно 10 млн украинцев, проживающих не по тому адресу, который указан у них у паспорте или вообще не имеют зарегистрированного места проживания.

У них часто нет возможности голосовать на местных выборах, устроить ребенка в школу или детсад, оформить паспорт, получить льготы от органов местного самоуправления, бесплатно воспользоваться услугами врачей местной поликлиники (до запуска второго этапа медреформы) и пр.

Участники акции призвали Верховную Раду проголосовать за законопроект №9218 о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов