Эстонская разведка назвала РоSSию главной внешней угрозой

"Это не только асимметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза".

Департамент внешней разведки Эстонии считает, что главная внешняя угроза для страны исходит из РоSSии.

Об этом говорится в отчете департамента внешней разведки, передает "Интерфакс-Украина".

"Единственная серьезная угроза для безопасности, существования, суверенитета нашего региона, в том числе для Эстонии и других государств Балтийского моря исходит из РоSSии. Это не только асимметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - говорится в сообщении.

Гендиректор департамента Микк Марран отмечает, что главные угрозы безопасности "вызваны поведением РоSSии, подрывающим международный порядок".

"В своей внешнеполитической деятельности РФ демонстрирует, среди прочего, силу, используя зависимость от нее других государств, проводя кибератаки и используя ложную информацию и другие так называемые мягкие методы", - считает Марран.

По его мнению, страны ЕС и НАТО полностью не защищены от агрессивной деятельности РФ .

"Она постоянно развивает и готовит свои вооруженные силы к масштабной войне против НАТО, - считает глава разведки. - Одной из целей РоSSии является раскол в единстве западных государств, например, в отношении антироSSийских санкций. Для этого РоSSия готова вмешиваться во внутренние дела других государств", - отметил Марран.

Он призвал Евросоюз обратить особое внимание на деятельность РоSSии, так как всем странам ЕС в этом году придется избрать своих представителей в Европейский парламент.

Напомним, в феврале в Минобороны Эстонии заявили о "фактической подготовке к войне".

Ранее сообщалось, что страны Балтии договорились увеличить оборонные бюджеты.