Порошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия Головко

Президент попросил Кабмин доготовить представление на увольнение чиновника.

Порошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия Головко
Фото: Валерий Головко

Президент Украины Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Об этом глава государства сказал сегодня на форуме в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Песоцкого. К ним возникли серьезные претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства. Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - сказал Порошенко.

Головко занимает должность главы ОГА с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить взятку в один миллион долларов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получит должность в СНБОКандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получит должность в СНБО
"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд
Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и ПавлоградаИнститут национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда
Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действияПорошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия
Порошенко хочет поручить аудит "Укроборонпрома" компании из "большой четверки"Порошенко хочет поручить аудит "Укроборонпрома" компании из "большой четверки"
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до Порошенко
Порошенко назвал расследование Bihus.info попыткой "подорвать доверие"Порошенко назвал расследование Bihus.info попыткой "подорвать доверие"
"Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут", - Порошенко об оборудках в ОПК"Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут", - Порошенко об оборудках в ОПК
Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях предвыборной агитацииГриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях предвыборной агитации
Последние новости
Подгружаем последние новости