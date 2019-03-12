Порошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия Головко

Президент Украины Петр Порошенко просит Кабинет министров направить ему представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко. Об этом глава государства сказал сегодня на форуме в Киеве , пишет "Интерфакс-Украина".

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Песоцкого. К ним возникли серьезные претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства. Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - сказал Порошенко.

Головко занимает должность главы ОГА с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить взятку в один миллион долларов.