"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд

Суд открыл производство по делу о несоответствии министра требованиям к членам правительства.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал попытку отправить его в отставку по ускоренной процедуре через суд.

"Это глупость и незаконно", - заявил Арсен Аваков в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Дадут мне повод стать публичным политиком, и я буду этим заниматься", - добавил он.

Речь идет о производстве по делу об иске к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову по неподаче в парламент представления об увольнении министра внутренних дел.

Истец просит суд признать противоправными действия министра внутренних дел Арсена Авакова, а именно нарушение положений ст.7 Закона Украины “О Кабинете Министров Украины”, касающиеся требований к членам правительства.

Также истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД , не представление во ВРУ представление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина Владимира Гройсмана внести в парламент соответствующее представление.

В Окружном административном суде города Киева будут рассматривать данное дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон, сообщает пресс-служба суда.

Упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение.