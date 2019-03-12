Латвия построила 93 км забора на границе с РоSSией

Пограничники приветствуют продолжение строительства вдоль всей границы - это еще 100 км.

Латвия построила 93 км забора на границе с Россией

Латвия завершила возведение 93-километрового участка ограждения с колючей проволокой на границе с Россией. Об этом сообщает местная редакция портала Delfi.

Проект строительства предусматривает возведение забора протяженностью 193,6 км и, включает в себя, помимо непосредственно забора, строительство деревянных пешеходных дорожек, патрульных будок и водопропускных труб. Высота ограждения составляет 2,7 метра, общая стоимость строительства - 21,168 млн евро.

По состоянию на 31 декабря 2018 было оборудовано 207 км пограничной полосы и построено 93 км забора. Полностью обустройство пограничной полосы планируют завершить до 2020 года.

Пограничники уточнили, что на участках, где уже был возведен забор, значительно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение построить еще 100 км заграждений, что требует дополнительных 5,6 млн евро. Правительство пока эти средства не выделило.

Кроме того, для борьбы с нелегальной миграцией планируется также возвести заграждения длиной в 135 км на границе с Беларусью.

Ранее сообщалось, что защитное ограждение на границе с Россией также начала строить Литва.

Напомним, что в конце 2018 года РоSSия построила 60-километровый забор на границе оккупированного Крыма с материковой Украиной.


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