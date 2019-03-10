Военным на передовой урны для голосования не привезут, - Наев

Предвыборная агитация среди военных не проводится.

Военным на передовой урны для голосования не привезут, - Наев
Сергей Наев
Фото: mil.gov.ua

Военным, которые несут службу на передовых позициях на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах 31 марта.

Об этом командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил в комментарии телеканалу UA:Донбас, пишут Новости Донбасса.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит будут продолжать защищать", - сказал он.

Наев также заверил, что среди военных не проводится предвыборная агитация.

Напомним, первый тур президентских выборов в Украине пройдет 31 марта, второй (при необходимости) - 21 апреля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Застреленный в Киеве мужчина оказался свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров"Застреленный в Киеве мужчина оказался свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 апреля военным в зоне ООС повысят зарплатыС 1 апреля военным в зоне ООС повысят зарплаты
Наев рассказал, как будут голосовать военные на ДонбассеНаев рассказал, как будут голосовать военные на Донбассе
Страны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД УкраиныСтраны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД Украины
Названа дата повторного голосования по Brexit, - СМИНазвана дата повторного голосования по Brexit, - СМИ
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на УкраинуНаев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ усилила разведку и увеличила количество войск на ДонбассеНаев: РФ усилила разведку и увеличила количество войск на Донбассе
В Почаевской Лавре недосчитались 16 культурных ценностейВ Почаевской Лавре недосчитались 16 культурных ценностей
Минкульт перечислил культурные ценности в постоянном пользовании Киево-Печерской ЛаврыМинкульт перечислил культурные ценности в постоянном пользовании Киево-Печерской Лавры
Во время голосования прихода в Черновицкой области о переходе в ПЦУ вызывали полициюВо время голосования прихода в Черновицкой области о переходе в ПЦУ вызывали полицию
Бельгия запретила военным пользовать смартфонами из-за роSSийского шпионажаБельгия запретила военным пользовать смартфонами из-за роSSийского шпионажа
Последние новости
Подгружаем последние новости