Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией

Националисты пришли митинговать против хищений в "Укроборонпроме".

Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Столкновения между "Нацкорпусом" и полицией под АП, 9 марта 2019
Фото: Макс Требухов

Под зданием Администрации президента на улице Банковой в Киеве произошли столкновения между протестующими из "Национального корпуса" и полицией. Об этом сообщил LB.ua с места происшествия.

Митинг "Нацкорпуса" начался на Майдане. Затем националисты колонной двинулись на Банковую.

"На Банковой более сотни полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции. Митингующие попытались прорвать кордон. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ ", - рассказал корреспондент.

На месте происшествия присутствовал народный депутат Андрей Билецкий. Он объявил протестующим, что Петра Порошенка на рабочем месте нет и заявил, что митинг на Банковой повторится в следующую субботу, если фигуранты журналистских расследований по хищениях в Укроборонпроме "не окажутся за решеткой".

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На странице "Нацкорпуса" в Facebook говорится о четырех требованиях, с которыми националисты вышли на протест. Среди них, взять под стражу и арестовать счета бывшего первого заместителя секретаря СБНО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского, а также других фигурантов расследования - Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК «Укроборонпром», а также директоров «всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления».

Напомним, в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. 25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.


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