СБУ объяснила почему запретила въезд журналисту из Австрии
Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год.
В Службе безопасности Украины объяснили причину запрета на въезд в Украину австрийском журналисту Кристиану Вершютцу. Информацию о запрете в СБУ подтвердили 9 марта на странице в Facebook.
"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - заявили в СБУ.
При этом в ведомстве напомнили, что сам Вершютц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".
"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", - говорится в сообщении.
Кристиан Вершютц является руководителем украинского бюро австрийского телеканала ORF. Ранее сообщалось, что в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории РоSSийской Федерации.
Также, по информации нардепа Ольги Черваковой, Вершютц освещал события в Украине, используя штампы кремлевской пропаганды, тиражировал фейки "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию РоSSийской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".
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09.03.2019 10:15