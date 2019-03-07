В мэрии Харькова нашли агента ФСБ
Чиновник занимает должность заместителя директора одного из департаментов.
Украинская контрразведка 5 марта задержала заместителя директора одного з департаментов Харьковского городского совета. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в пользу РоSSии (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса).
Чиновник арестован на 60 суток, рассказал на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.
По данным следствия, подозреваемого завербовал в 2017 году полковник ФСБ Александр Ушаков (1975 г.р.), который числится помощником министра образования Нижегородской области. В сферу обязанностей Ушакова входят вопросы международного сотрудничества в научной и образовательной сферах, и именно так он вышел на украинского чиновника.
По данным источника "Депо", задержанный - Семен Хмельницкий, заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. В СБУ эту информацию не подтвердили, сославшись на тайну следствия.
Агент передавал информацию о молодежных движениях в Украине и другую общественно-политическую информацию
Знакомство украинского чиновника с Ушаковым состоялось в 2016 году в роSSийском Нальчике, куда он приехал как турист. Последующие поездки в РоSSию украинец тоже объяснял своим знакомым туризмом или участием в общественных мероприятиях.
Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что глава Холодногорского (Ленинского) района Харькова Максим Мусеев работал на РоSSию.
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Политика
07.03.2019 11:46