?В США назначили помощника госсекретаря, ответственного за отношения с Украиной

Исполнять обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии, в том числе, за украинское направление, в Госдепартаменте США назначен Филипп Рикер, который сейчас находится на высоком дипломатическом посту в Штутгарте, Германия.

Об этом заявил заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Укринформ.

"С 18 марта он (Рикер - ред.) начнет работать в должности первого заместителя помощника госсекретаря и исполняющим обязанности помощника госсекретаря во главе Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента", - отметил официальный представитель ведомства.

Филипп Рикер сейчас занимает должность гражданского заместителя командующего Европейского командования США в Штутгарте. До этого он был генеральным консулом в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Балканского региона, Центральной Европы, а также по вопросам Холокоста. Рикер также служил послом США в нынешней Северной Македонии.