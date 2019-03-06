Глава "Нафтогаза": я не собираюсь увольняться

Коболев заявил, что ждет позиции юристов по этому вопросу.

Глава "Нафтогаза": я не собираюсь увольняться
Андрей Коболев
Фото: Макс Левин

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не собирается увольняться с должности из-за объявления Кабинетом министров открытого конкурса на должность главы правления компании.

Об этом он заявил на брифинге в среду.

Комментируя свое возможное участие в конкурсе, он заявил, что ждет позиции юристов по этому вопросу.

"Но я точно не собираюсь увольняться", - сказал он.

Коболев сказал, что видит в сегодняшнем решении Кабинета министров признаки нарушения законодательства, так как вопросы назначения и увольнения членов правления, а также вопрос их зарплаты входят в компетенцию не акционера, а наблюдательного совета.

Глава правления "Нафтогаза" также напомнил, что сейчас работает фактически за бесплатно, потому что вся его зарплата с 2019 года идет на благотворительность. "Зарплата Коболева не является точкой противостояния", - подчеркнул он.

"Наша команда пять лет активно и тяжко работала над таким процессом, как Стокгольмский арбитраж и приведение выгодных для Украины отношений с РоSSийской Федерацией. Я хочу этот процесс завершить", - пояснил Коболев свою мотивацию продолжать работать в НАКе.

Коболев сказал, что у "Нафтогаза" сейчас очень сильные переговорные позиции в отношениях с "Газпромом" и он не хочет, чтобы этот процесс завершился бездарным поражением, как это было в 2006 или 2009 годах.

Напомним, 6 марта Кабмин назначил на 23 марта конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом правительство не собирается продлевать контракт с Коболевым.

Коболев был назначен главой НАКа в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекает 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц. Однако, премьер Владимир Гройсман еще в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском мореУкраина и РоSSия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУПри попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУ
Глава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолетаГлава МИД Германии не смог вылететь из Мали из-за поломки самолета
Страны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД УкраиныСтраны Запада не рекомендовали Киеву начинать защиту Крыма военными методами, - экс-глава МИД Украины
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИЗадержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана, - СМИ
Глава ГРС призвала Кабмин навести порядок с экоинспекцией судов в портахГлава ГРС призвала Кабмин навести порядок с экоинспекцией судов в портах
Глава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела ГандзюкГлава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела Гандзюк
Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца ГандзюкГлава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк
Глава МИД Дании сократил визит в Украину из-за ухудшения погодыГлава МИД Дании сократил визит в Украину из-за ухудшения погоды
Глава Херсонской ОГА ответил на обвинения отца ГандзюкГлава Херсонской ОГА ответил на обвинения отца Гандзюк
Последние новости
Подгружаем последние новости