"Нацдружины" готовятся применять силу против фальсификаторов на выборах

В штабе националистов ожидают "самых грязных выборов".

Наблюдатели на президентских выборах от "Национальных дружин" не исключают применение силы на избирательных участках в случае фальсификаций. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь движения Игорь Вдовин, пишет "Радио Свобода".

"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир", - сказал спикер.

По его утверждениям, силу в "Нацдружинах" могут применить не в отношении членов комиссий, а в отношении "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, приводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - утверждает Вдовин.

Он добавил, что "Национальные дружины" будут участвовать в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".

Напомним, ранее командир Нацдружин Игорь Михайленко написал в Telegram, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем без промедления". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что если Национальные дружины, зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, будут брать на себя силовые функции, то это будет пресечено.