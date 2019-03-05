НАБУ подтвердило подлинность переписки, обнародованной Bihus.info, - Береза

Информация была известна антикоррупционерам еще в 2017 году.

Переписка Гладковского-младшего и его сообщников, опубликованная в расследовании Bihus.info, подлинная, ее в марте 2017 уже получило Национальное антикоррупционное агентство. Об этом сегодня сообщил народный депутат Борислав Береза на своей странице в Фейсбуке.

Нардеп пишет, что для того, чтобы закрыть вопрос с подлинностью переписки нужно всего лишь подтверждение любого правоохранительного органа, и таким органом стало НАБУ.

"Да, руководству НАБУ нужно просто подтвердить их подлинность. И они это могут сделать. Но ведь тогда возникнет вопрос о том почему они, получив эти распечатки 1 марта 2017 года, ничего не делали до появления расследования Bigus.info? Удивительно, что два года работали схемы, а наш флагман антикоррупционной борьбы их не замечал. В чем же причина? Они хотели, чтоб фигуранты дела «закопали» себя еще больше? Или в НАБУ наступила временная слепота в отношении участников переписки? Подозреваю, что ответы на эти вопросы будут в четвертой части. Но после этого ответа возникнут новые вопросы. И к НАБУ тоже, — пишет нардеп.

Титульный лист дела с перепиской Гладковского с сообщниками
Фото: facebook.com/borislav.bereza
Титульный лист дела с перепиской Гладковского с сообщниками

Береза опубликовал фото титульного листа дела с перепиской. На нем стоит подпись главы детективов НАБУ Андрея Калужинского.

Напомним, вчера вышла третья серия расследования журналистов о коррупции в оборонном комплексе. В нем говорится, что друзья сына Олега Гладковского поставили государственному Концерну высотомеры по завышенной в семь раз цене. В ответ на расследование Игорь Гладковский снял видео-ответ журналистам, в котором пообещал вскоре назвать того, кто «слил» журналистам все данные.


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