Через границу Украины в Румынию провезли 84 кг героина

Украинские пограничники наркотиков не заметили.

Фото: diicot.ro

Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина.

Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма.

Фото: pershij.com.ua

Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.

Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.

Фото: diicot.ro
Фото: diicot.ro
Фото: diicot.ro


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