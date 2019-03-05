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Через границу Украины в Румынию провезли 84 кг героина Украинские пограничники наркотиков не заметили. Фото: diicot.ro Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма. Фото: pershij.com.ua Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком. Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд. Фото: diicot.ro Фото: diicot.ro Фото: diicot.ro

LB.ua

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