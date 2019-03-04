В Украину едет замгоссекретаря США

Дэвид Хейл обсудит с высшими украинскими чиновниками выборы и борьбу с коррупцией.

В Украину едет замгоссекретаря США
Дэвид Хейл
Фото: ua.usembassy.gov

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5-7 марта встретится в Киеве с высшими украинскими чиновниками.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Киеве с 5 по 7 марта, заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную роSSийскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Кроме того, Дэвид Хейло бсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни, "чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время Революции достоинства".

Днем ранее, 4 марта Хейл прибудет в Лондон, сообщает посольство. Центральными темами встреч в Британии станут Сирия, КНДР, Иран, Венесуэла и РоSSия в годовщину авантюрного использования Москвой нервно-паралитического вещества в Солсбери.

8 марта во Белграде Хейл будет обсуждать вопросы двусторонних отношений и возвращения к диалогу по нормализации с Косово. Также во время сербских переговоров Хейл будет говорить о проблеме влияния РоSSии и Китая на Западных Балканах.

9 марта во Приштине господин Хейл встретится с чиновниками Косово, чтобы подчеркнуть историческую возможность достичь всестороннее соглашение о нормализации с Сербией и поисков путей для разрешения спора, добавляют в посольстве США.

Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетил Украину с 25 февраля по 3 марта.


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