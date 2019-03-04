НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"

Их, а также еще троих экс-сотрудников предприятия, подозревают в растрате $2,2 млн.

НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
Модернизирование самолетов Ан-32 ВВС Индии.
Фото: mil.in.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", по подозрению в растрате $2,2 млн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

Задержание произошло в понедельник, 4 марта.

Пресс-служба САП, сообщила, что всего задержанных пятеро.

Они могут быть причастны к организации преступной схемы хищения средств, которая нанесла 55,5 млн гривен убытков государственному предприятию "Завод 410 гражданской авиации". Подозреваемым вменяют ч.ч.2, 3 ч.27, ч.2 ч.28, ч.5 ч.191 (хищение), ч.ч.2, 3 ч.27, ч.2 ч.28, ч.1 ч.366 (служебный подлог).

По данным следствия, в ходе выполнения контракта "Завода 410 ГА" с Министерством обороны Индии "Спецтехноэкспорт" привлек компанию из ОАЭ в качестве коммерческого посредника. Ее услуги были фиктивными, но в 2015 году они обошлись "Заводу 410 ГА" в 2,2 млн долларов.

Как известно, в 2009 году Индия и "Спецтехноэкспорт" заключили договор о модернизации 105 самолетов Ан-32 индийских ВВС. 40 самолетов модернизируются на ГП "Завод 410 ГА" и еще 65 самолетов - в Индии, на заводе в Канпуре.

В ноябре 2015 году Украина передала Индии последнюю партию отремонтированных Ан-32.

Напомним, осенью 2017 года сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Государственной фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт" по делу о растрате 198 млн гривен путем их вывода через фиктивные предприятия и изъяли у директора предприятия 120 тыс. долларов.

В июне прошлого года директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул ушел в отставку.

"Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром", его основным видом деятельности является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений.


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