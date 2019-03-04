Митрополит Епифаний сравнил наместника Лавры с апостолом Павлом до обращения

"В тех его высказываниях, которые мы слышим в СМИ, только ненависть".

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко) сравнил наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) с апостолом Павлом до обращения, когда он участвовал в гонениях на христиан в Иерусалиме.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", комментируя возможность принятия этого епископа в Православную церковь Украины.

"Если он примет соответствующее решение и покается в том, что он делал до сих пор... Хотя это сложно сейчас даже представить... В тех его высказываниях, которые мы слышим в СМИ , это только ненависть. Но Саул ведь тоже переродился у апостола Павла", - сказал Епифаний.

Киевский митрополит предположил, что в жизни епископа Павла может тоже случиться такой поворот, и он станет на путь развития единой церкви.

"Если мы не примем человека, который кается, то о каком единении тогда можно говорить? Это сложно сейчас представить, но в будущем, если будут присоединяться архиереи, и они изменят свое мнение и будут действительно работать для развития, то мы готовы принимать всех", - сказал он.

Епифаний надеется, что в обозримом будущем будут созданы условия, при которых он сможет совершить богослужение в Киево-Печерской Лавры.