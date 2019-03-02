Адвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания за работу в пользу украинских политиков

Для 69-летнего Манафорта срок наказания, предложенный прокурорами, может стать пожизненным.

Адвокаты Манафорта просят сократить ему срок наказания за работу в пользу украинских политиков
Фото: pravdainform.com.ua

На следующей неделе судья штата Вирджиния планирует назначить наказание Полу Манафорту по обвинению в финансовом и налоговом мошенничестве. Прокуроры предлагают от 19 до 24 лет заключения. Для 69-летнего Манафорта срок наказания, предложенный прокурорами, может стать пожизненным.

Первого марта адвокаты бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа обратились с просьбой к судье назначить "значительно меньшее наказание" для Манафорта за работу в пользу украинских политиков, передает Голос Америки.

Во время судебного процесса в штате Вирджиния Манафорта обвинили в том, что он направлял деньги, полученные от украинских олигархов - Виктора Януковича и представителей "Оппозиционного блока", - за границу с целью избежания налогообложения, а потом прибегал к банковскому мошенничеству, чтобы поддерживать роскошный образ жизни, в частности, пытаясь мошенническим образом получить банковские кредиты после того, как покровители политтехнолога в Украине потеряли власть после событий Революции Достоинства.

В записке, представленной судье штата Вирджиния, адвокаты называют наказание предложенное прокурорами "явно не соответствующим" преступлениям в сфере банковского и налогового мошенничества, которые совершил политтехнолог.

Адвокаты Манафорта отмечают, что состояние здоровья их подзащитного ухудшилось, он претерпел значительные финансовые и репутационные потери.

"Господин Манафорт признает, что суд был справедливым и принимает вердикт жюри, действительно раскаивается в своем поведении", - говорится в записке, представленной судье.

15 февраля, когда Пол Манафорт присутствовал во время судебного заседания, он имел дезориентированный вид. Об этом говорит аналитик CNN Джеффри Тубин. Его "невозможно было узнать".

В августе 2018 года присяжные признали Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения в рамках первого дела - о банковском мошенничестве и уклонению от уплаты налогов. Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы, и обвинительное заключение по второму делу могло бы увеличить этот срок.

В сентябре 2018 года Манафорт признал вину в заговоре против США и в заговоре с целью препятствования правосудия.

Манафорт работал на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал Партию регионов и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.


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