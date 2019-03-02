Зеленский будет троллить других кандидатов с билбордов
Штаб Зеленского заказал билборды с текстом "И это я".
Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заказал билборды с текстом "И это я". Их планируют устанавливать рядом с бордами конкурентов таким образом, чтобы они дополняли слоганы других кандидатов. Например, слоган Петра Порошенко "Кандидат много - президент один" будет сопровождаться фразой "И это я" и фотографией Зеленского.
Об этом LB.ua рассказали в избирательном штабе Зеленского.
“Хороший троллинг”, - прокомментировал сотрудник штаба Юрий Костюк.
Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источники написало, что штаб Зеленского заказал 2000 рекламных щитов, которые планируют разместить по всей стране.
Напомним, что эта идея далеко не нова. Раньше подобные рекламные войны раньше неоднократно использовали многие бренды. Например, в 2014 году Платинум банк возле бордов Альфа-Банка "Хто, если не мы! Депозит 23%" размещал собственную рекламу "Тю... Мы! Депозит 25%". В 2017 году Платинум банк обанкротился.
В 2013 один из киевских автодилеров запустил рекламную кампанию "#левыйберегкруче". Один из его конкурентов ответил бордами #правыйберегкруче, а второй - рекламой #девочкинессорьтесь.
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