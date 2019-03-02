Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 22 "Града" около Луганска

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град". Об этом говорится в отчете СММ от 28 февраля 2019 года.

Отмечается, что вооружения были размещены с нарушением линий отвода. Системы БМ-22 "Град" 122 мм размещены недалеко от поселка Екатериновка, что в 8 км к западу от Луганска.

Также на неподконтрольной правительству Украины местности наблюдатели зафиксировалы миномёт (неустановленного типа) на грузовике. Автомобиль расположился во дворе жилого дома в поселке Кирилловка в 26 км северо-восточнее Мариуполя.