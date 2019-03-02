Всеправославного собора для обсуждения украинской автокефалии не будет, - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей отказался созвать собрание глав Автокефальных Православных Церквей для обсуждения автокефалии Православной Церкви Украины. Об этом он сообщил в письме Антиохийскому патриарху Иоанну Х, который ранее обратился с таким призывом к Вселенскому патриарху, говорится на сайте РПЦ.

В ответном письме Варфоломей пишет, что в Константинополе "читали внимательно" письмо антиохийского патриарха от 31 декабря 2018 года.

"В ответ мы вас информируем, что после того, когда четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - отметил Варфоломей.

Он также добавил, что все другие новосозданные автокефальные церкви были утверждены также без общего обсуждения автокефальными церквами.

Ранее глава Антиохийского патриархата обращался к Варфоломею с призывами обсудить "украинский вопрос" на Всеправославном уровне. С такой же просьбой обращались и другие автокефальные церкви, которые находятся в сфере влияния Москвы - польская и чешская, пишет Cerkvarium.

"Вселенский патриарх понимает, что идея с Всеправославным Собором в том формате, в котором он существует - утопическая и не может быть реализована. Поскольку каждая автокефальная церковь имеет право вето. Ни для кого не секрет, что РПЦ категорически против автокефалии Православной церкви Украины и поэтому она воспользуется своим правом вето так же, как светская власть РФ делает это в Совете безопасности ООН ", - отмечает издание.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ из-за сильнейшего давления РоSSии.

В феврале синод Кипрской церкви принял заявление, в котором признал право каждого независимого государства иметь собственную автокефальную церковь, но не признал ПЦУ, указав на ряд препятствующих этому факторов.

Румынская церковь 21 февраля заявила, что может признать ПЦУ в обмен на письменные гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.