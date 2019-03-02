Transparency International: отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит безвизу с ЕС

В организации раскритиковали решение Конституционного суда.

Transparency International: отмена статьи УК о незаконном обогащении грозит безвизу с ЕС
Фото: dw

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении является нарушением международных обязательств Украины и может привести к отмене безвизового режима с ЕС. Об этом говорится в обнародованном 1 марта заявлении.

"Это решение значительно ослабляет антикоррупционные усилия страны, автоматически закрывает 65 расследований и имеет прямое влияние на 4 дела против чиновников, которые уже находятся в суде", - говорится в сообщении.

Секретариат организации Transparency International считает, что решение Конституционного суда нарушает международные обязательства Украины.

"Такое решение суда фактически дает госслужащим возможность легализовать доходы, которые вероятно были получены преступным путем, и не бояться уголовного преследования. Кроме того, смысл электронного декларирования должностных лиц, которое было успешно введено в процессе антикоррупционной реформы, теперь исчезнет из-за отсутствия уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так же потеряют смысл нормы по умышленному декларированию ложной информации, поскольку не будет необходимости скрывать доходы", - отметил исполнительный директор TI Украина Андрей Боровик.

"Если системные законодательные проблемы в Украине не будут решены и дела о незаконном обогащении останутся без рассмотрения, значительное количество антикоррупционных достижений в государстве станут бесполезными. Если решение найдено не будет, есть все шансы, что безвизовый режим с Европейским Союзом и финансовая помощь МВФ будут заморожены", - высказалась председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого президент Петр Порошенко подготовил законопроект с другой формулировкой.

Он предлагает прописать, что незаконное обогащение - это "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований и при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгодой должностным лицом, а так же передача им таких активов в любой другой способ".


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