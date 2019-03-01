Гриценко не будет участвовать в завтрашнем съезде "Силы людей"

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко не будет присутствовать на завтрашнем съезде партии "Сила людей", выдвинувшей на выборы кандидатуру экс-журналиста Дмитрия Гнапа. Об этом Гриценко заявил в комментарии Lb.ua.

"Я только сегодня узнал о съезде в Днепре и что партия "Сила людей" поддержит мою кандидатуру в президенты. Я лично не смогу принять участие в этом мероприятии. От нашего штаба примет участие в съезде Светлана Залищук, а также Егор Фирсов", - сказал Гриценко.

Кандидат отметил, что готов к объединению демократических и проевропейских сил.

В свою очередь, Гнап в интервью LB.ua заверил, что готов объединяться со всеми силами, которые отстаивают независимость Украины.

Напомним, сегодня об отказе от баллотирования в пользу Гриценко заявили сразу два кандидата в президенты - мэр Львова Андрей Садовой и экс-журналист Дмитрий Гнап. Окончательное решение по Гнапу завтра примет съезд партии.