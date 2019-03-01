Садовый снимается с выборов в пользу Гриценко

Мэр Львова признал, что не сможет стать президентом в 2019 году.

Мэр Львова Андрей Садовый решил снять свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он объявил 1 марта.

"У нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко. В начале следующей недели мы подпишем соглашение", - заявил Садовый.

В публичном соглашении, с его слов, будут прописаны общие позиции относительно армии, безопасности, политики в отношении оккупированных территорий и другие моменты.

В то же время Садовый заявил, что его партия "Самопомощь" должна стать основой, которая объединит демократические силы на парламентских выборах осенью 2019 года и местных выборах в 2020 году. "Демократические силы вместе должны побеждать на парламентских и местных выборах", - заявил он.

Мэр Львова признал, что его залог при регистрации кандидатом в президенты автоматически сгорает. "Может, их через бюджет потратят на подкуп бабушек", - пошутил Садовый.

Напомним, Садовый был выдвинут на выборы президента от партии "Самопомощь", но его рейтинги с самого начала избирательной кампании были ниже, чем у Гриценко.

Садовый родился во Львове в 1968 году. Закончил Львовскую политехнику и Академию государственного управления при президенте Украины.

С 2006 года является мэром Львова, возглавляет политическую партию "Самопомощь". В 2015 году на очередных местных выборах его поддержали более 61% избирателей Львова.