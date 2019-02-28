Найем, Залищук и Лещенко решили выйти из БПП (обновлено)

"Даже формально не хочу быть связан с теми, кто возглавляет контрреволюцию".

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".

Об этом он сообщил в своем телеграме.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", - заявил депутат.

До прихода в политику Найем был известным журналистом, одним из основателей "Громадського ТБ". Именно он написал знаменитый пост "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", в день, когда началась Революция достоинства.

Обновление 11:36. Его коллега, депутат Светлана Залищук тоже написала заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат - это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем спущены на тормозах. Дальше не вижу возможности и смысла иметь любую привязку к этой аббревиатуры", - заявила Залищук, которая входит в предвыборный штаб кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Обновление 11:49. Депутат Сергей Лещенко тоже опубликовал в фейсбуке заявление с просьбой исключить его из фракции.

Сейчас Найем, Лещенко и Залищук вместе с соратниками создают общественно-политическое движение "Действуй с нами".

Сейчас во фракцию БПП входят 135 народных депутатов.