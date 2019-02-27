НФ предлагает передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК

Через две недели ВСК должна доложить парламенту о результатах.

НФ предлагает передать материалы по
Фото: nfront.org.ua

"Народный фронт" требует немедленного и беспристрастного расследования материалов о злоупотреблениях в "Укроборонпроме".

Об этом написал руководитель фракции Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

Он отметил, что разработал соответствующий проект постановления Верховной Рады.

"Буду предлагать фракции завтра зарегистрировать и проголосовать постановление о немедленной передаче материалов в уже созданной парламентом ВСК по злоупотреблениям в секторе безопасности и обороны. С вызовом на публичное заседание комиссии ГПУ, НАБУ, антикоррупционного прокурора, руководства "Укроборонпрома", Минобороны и других лиц - фигурантов данного расследования", - отметил Бурбак.

Руководитель фракции НФ также предлагает провести публичное заседание комиссии с участием как членов ВСК, так и антикоррупционного комитета, Комитета по правоохранительной деятельности и Комитета по национальной безопасности и обороны.

Максим Бурбак добавил, что согласно проекту постановления парламентская ВСК через две недели должна доложить парламенту о результатах проверки.

"Мы хотим знать правду. Если факты подтверждаются, то виновные должны стать подозреваемыми в рамках уголовного производства, а не политических дискуссий накануне выборов Президента. Если факты не подтверждаются - это должно стать известно обществу", - подчеркнул Бурбак.

"Все должны помнить, что Украина воюет. Поэтому, любые спекуляции на теме боеготовности украинской армии подрывают боевой дух народа и выгодные вражеской пропаганде", - резюмировал руководитель фракции.

Ранее "Укроборонпром" отстранил двух директоров из-за журналистского расследования.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗОДва фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет в СИЗО
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Конституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащенииКонституционный Суд обнародовал решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
Блок рекламы


Похожие новости
Мангер попросил суд передать дело в Госбюро расследованийМангер попросил суд передать дело в Госбюро расследований
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БППСадовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП
Геращенко: требуем от РФ передать Януковича Украине для отбывания наказанияГеращенко: требуем от РФ передать Януковича Украине для отбывания наказания
ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источникОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источник
ГПУ просит передать дело Савченко и Рубана в райсуд ЧерниговаГПУ просит передать дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова
Минюст РоSSии предлагает не наказывать за коррупцию, которой невозможно избежатьМинюст РоSSии предлагает не наказывать за коррупцию, которой невозможно избежать
Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границуМинздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу
Минобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школыМинобразования предлагает ввести ВНО для учителей начальной школы
Турчинов: военное положение предлагается ввести на 60 днейТурчинов: военное положение предлагается ввести на 60 дней
Кабмин предлагает не повышать зарплаты судьям, а сэкономленные деньги отдать в соцзащитуКабмин предлагает не повышать зарплаты судьям, а сэкономленные деньги отдать в соцзащиту
Последние новости
Подгружаем последние новости