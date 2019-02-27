Кабмин призвал уточнить правила нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv

Кабинет министров призвал организаторов национального отбора на Евровидение уточнить правила из-за скандала вокруг певицы Maruv, которая выиграла его, но не поедет на конкурс.

Решение было принято на заседании 27 февраля по инициативе вице-премьера Вячеслава Кириленко

"Правительство не может и не вмешивается в деятельность общественного вещателя, но мы взаимодействуем по многим вопросам через Госкомтелерадио, поэтому я вношу проект правительственного решения", - заявил он.

Документ состоит из двух пунктов. Первый содержит рекомендацию Госкомтелерадио вместе с НОТУ уточнить правила отбора участника от Украины для участия в Евровидении. Второй пункт - это обращение к Верховной Раде с просьбой принять закон об особенностях концернтно-гастрольной деятельности на территории РоSSии и временно оккупированного Крыма.

"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться во время национального отбора с такими вещами, которые имели место сейчас", - заявил Кириленко.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в РоSSии ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv.