Кабмин призвал уточнить правила нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv

Правительство заявило о необходимости принять закон о гастролях в РоSSии.

Кабмин призвал уточнить правила нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
Вячеслав Кириленко (стоит)
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров призвал организаторов национального отбора на Евровидение уточнить правила из-за скандала вокруг певицы Maruv, которая выиграла его, но не поедет на конкурс.

Решение было принято на заседании 27 февраля по инициативе вице-премьера Вячеслава Кириленко

"Правительство не может и не вмешивается в деятельность общественного вещателя, но мы взаимодействуем по многим вопросам через Госкомтелерадио, поэтому я вношу проект правительственного решения", - заявил он.

Документ состоит из двух пунктов. Первый содержит рекомендацию Госкомтелерадио вместе с НОТУ уточнить правила отбора участника от Украины для участия в Евровидении. Второй пункт - это обращение к Верховной Раде с просьбой принять закон об особенностях концернтно-гастрольной деятельности на территории РоSSии и временно оккупированного Крыма.

"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться во время национального отбора с такими вещами, которые имели место сейчас", - заявил Кириленко.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в РоSSии ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.infoГладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами Bihus.info
Вице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИВице-премьер Италии договаривался с РФ о финансировании его избирательной кампании в Европарламент, - СМИ
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Дочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутатаДочь пресс-секретаря Путина стажируется в Европарламенте у пророSSийского депутата
Блок рекламы


Похожие новости
"Укроборонпром" отстранил двух директоров из-за журналистского расследования"Укроборонпром" отстранил двух директоров из-за журналистского расследования
Кабмин повторно объединил Одесский и Крымский медуниверситетыКабмин повторно объединил Одесский и Крымский медуниверситеты
Гладковский отстранен от должности в СНБО из-за журналистского расследованияГладковский отстранен от должности в СНБО из-за журналистского расследования
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбораЕвропейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Maruv не поедет от Украины на ЕвровидениеMaruv не поедет от Украины на Евровидение
Суд по делу Штепы перенесли из-за болезни судьиСуд по делу Штепы перенесли из-за болезни судьи
Мэра Херсона облили водой на сессии горсовета из-за улицы ГандзюкМэра Херсона облили водой на сессии горсовета из-за улицы Гандзюк
Смела может остаться без отопления в марте из-за срыва графика погашения задолженностиСмела может остаться без отопления в марте из-за срыва графика погашения задолженности
Певица Maruv готова отказаться от гастролей в РоSSии ради участия в ЕвровиденииПевица Maruv готова отказаться от гастролей в РоSSии ради участия в Евровидении
В контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - СуспильнеВ контракте победителя нацотбора на Евровидение есть пункт о запрете гастролей в РоSSии, - Суспильне
Последние новости
Подгружаем последние новости