Киевский суд отказался заочно арестовать "лесника Януковича"
Бывшему чиновнику вменяют получение взяток на сумму больше 140 млн гривен.
Соломенский районный суд Киева 13 февраля отказался избрать бывшему председателю Государственного агентства лесных ресурсов Виктору Сивцу меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.
Об этом говорится в материалах суда.
Ходатайство о заочном аресте Сивца поступило от НАБУ, которое расследует в отношении бывшего чиновника и его жены Марины Журавлевой производство по ч.3 ст.209 (отмывание денег), ч.4 ст.368 (взяточничество).
"Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины в период с февраля 2011 года по февраль 2014 на расчетные счета Mega-Commerce Limited, Meganon-Commerce LLP и Faraday&Co SA путем вымогательства от представителей компаний Uniles SRO, Baltic Wood spolka akcyjna, Confana Indutries Srl и Grup A?a? получил неправомерную выгоду в суммах 3 млн 695 тыс. долларов США и 10 млн 829 тыс. евро, что в пересчете по курсу Национального банка Украины на дату получения составляет 144 млн 717 тыс грн, и в дальнейшем под видом проведения якобы законных финансово-хозяйственных операций ее легализовал путем перечисления на расчетные счета компаний Vestera Group SA и Willora Company Inc", - говорится в материалах следствия.
В мае 2016 года Сивцу составили сообщение о подозрении и объявили в розыск.
В дальнейшем было установлено, что Сивец является гражданином РоSSии по меньшей мере с 2000 года и проживает в Москве.
Несмотря на это суд отказал НАБУ в заочном аресте, потому что не увидел доказательство того, что подозреваемый находится в международном розыске и вообще получал сообщение о подозрении.
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26.02.2019 19:00