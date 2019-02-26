ЦИК рассмотрел заявление Гриценко о доступе к Госреестру избирателей, но отказала в его удовлетворении

Центральная избирательная комиссия рассмотрела заявление кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко по доступу к Государственному реестру избирателей, выполнив решение Верховного суда от 19 февраля, но отказала в его удовлетворении.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что на заседании во вторник комиссия повторно отказала Анатолию Гриценко в удовлетворении этого заявления, поскольку не усматривает правовых оснований для внесения изменений в Порядок передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады или кандидатам в президенты.

В своем заявлении Анатолий Гриценко просил ЦИК внести изменения в постановление комиссии от 26 марта 2014 года, чтобы кандидат в президенты Украины мог ознакомиться с электронной копией базы данных Госреестра избирателей за пределами здания ЦИК без доступа третьих лиц.

Представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий в комментарии Интерфакс-Украина отметил, что само постановление ЦИК от 26 марта 2014 года теперь будет обжаловано в административном суде.