?Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 кроватей и реанимобиль

Волонтеры из Литвы передали 61-му мобильному военному госпиталю в Мариуполе реанимобиль и 15 функциональных медицинских кроватей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"До сих пор мы использовали кровати, предоставленные нам местной городской больницей, - рассказал и.о. начальника отделения реанимации и интенсивной терапии старший лейтенант медицинской службы Александр Маланич. - Кровати функциональные, очень удобные по сравнению с предыдущими, их можно поднимать и опускать, что удобно при перекладывании раненых на каталку. Предыдущие кровати были низенькие, и нужно было несколько человек, чтобы переместить одного больного, это требовало времени и дополнительных усилий. Сейчас это гораздо проще. Более того, они мобильны и легко передвигаются".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что 61-й мобильный госпиталь - это госпиталь второй линии с элементами четвертой, то есть такой, где проводят специализированное лечение, и поэтому очень важно, чтобы в медицинском учреждении было достаточное количество реанимобилей для эвакуации.

"От Литовской Республики мы получили реанимобиль, который сегодня активно используется. Конечно, у нас достаточный парк автомобильной техники, но невозможно спрогнозировать заранее точное количество раненых, и в случае увеличения их количества, любой автомобиль становится на вес золота", - говорит рассказал ведущий хирург, подполковник медицинской службы Ярослав Гайда.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

По словам представителя украинского-литовского общественной организации "Путь к мечте" Владимира Мазура, больше года назад Мариуполь посетили мэр Акмянского района Литовской Республики Виталюс Митрофановас и президент литовско-украинского общества международной поддержки "Путь к мечте" Андрюс Алманис. Во время визита совместно с украинской стороной они определили пути и объемы помощи.

Напомним, Литва также бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро.