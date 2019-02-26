Порошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в Одессе

"Проект Керченского моста использовали, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ "Северного потока-2" для атаки в Балтийском море".

Порошенко и Волкер посетили американский ракетный эсминец в Одессе
Порошенко и Волкер в Одессе
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером на борту прибывшего в порт Одессы американского ракетного эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко отметил символичность встречи на борту именно "Дональда Кука", который является частым гостем в Черном море, в Одессе.

"Это легендарный корабль. И это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации. Первое - что Крым является украинским. Второе - что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда. И мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе и оборонной", - сказал президент.

Фото: president.gov.ua

"Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на акт агрессии против украинских кораблей 25 ноября прошлого года", - подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что агрессия Кремля затрагивает не только жизненные интересы Украины, но и вопросы безопасности ЕС и НАТО в Черном море.

"Подчеркиваю, проект Керченского моста использовали, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ «Северного потока-2» для атаки в Балтийском море, и в любой другой позиции... Сегодня инвестиции в безопасность Украины со стороны США являются ярким подтверждением инвестиций в безопасность всего региона и всего мира», - добавил президент.

Напомним, эсминец "Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала.

Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.


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