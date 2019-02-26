Полиция ищет "автобусы с вооруженными людьми" на въезде в Одессу

В городе сегодня ожидаются первые лица государства.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Полиция Одессы усилила контроль на въезде в город из-за сообщения об автобусах с вооруженными людьми. Об этом сообщает региональное управление полиции.

В полицию заявили, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными пассажирами. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования.

"Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что полицейские остановили по меньшей мере один пассажирский автобус.

26 февраля в Одессу приедут президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава МИД Павел Климкин и спецпредставитель США Курт Волкер. Также на прием на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook, который находится сейчас в Одессе, приглашены послы многих стран, дипломаты и кандидаты в президенты Украины.


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