Полиция ищет "автобусы с вооруженными людьми" на въезде в Одессу
В городе сегодня ожидаются первые лица государства.
Полиция Одессы усилила контроль на въезде в город из-за сообщения об автобусах с вооруженными людьми. Об этом сообщает региональное управление полиции.
В полицию заявили, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными пассажирами. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования.
"Правоохранителями проводятся превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
На опубликованных фото видно, что полицейские остановили по меньшей мере один пассажирский автобус.
26 февраля в Одессу приедут президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава МИД Павел Климкин и спецпредставитель США Курт Волкер. Также на прием на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook, который находится сейчас в Одессе, приглашены послы многих стран, дипломаты и кандидаты в президенты Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.