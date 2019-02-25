Замана обвиняет власть в попытке избежать ответственности за сдачу Крыма
Экс-глава Генштаба ВСУ задержан за госизмену.
Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что власти используют его дело для избежания ответственности за допущенные оккупации Крыма.
Об этом он сказал во время избрания меры пресечения в Печерском райсуде Киева, сообщает корреспондент LB.ua.
"Зимний занавес должен быть, чтобы прикрыть свою бездеятельность", - сказал он.
Замана обвинил Александра Турчинова, который в то время исполнял обязанности президента, в том, что он побоялся отдать приказ о вводе войск в Крым.
Бывший начальник Генерального штаба отрицает обвинения в государственной измене. Подозреваемый отмечает, что решение о сокращении численности военнослужащих утверждает Верховная Рада, а не начальник Генерального штаба. Замана также отрицает любые связи с Россией и действия в пользу Кремля.
Экс-начальник Генерального штаба отрицает, что действовал в сговоре с Виктором Януковичем.
"Это просто клевета, подтасовки фактов", - отметил Владимир Замана.
Он заявил, что встречался с экс-президентом всего четыре раза. "Даже за столом с Януковичем не шушукался", - добавил он.
Напомним, Владимир Замана, который занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.
С 22 февраля по июнь 2014 он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.
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