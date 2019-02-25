Замана обвиняет власть в попытке избежать ответственности за сдачу Крыма

Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что власти используют его дело для избежания ответственности за допущенные оккупации Крыма.

Об этом он сказал во время избрания меры пресечения в Печерском райсуде Киева , сообщает корреспондент LB.ua.

"Зимний занавес должен быть, чтобы прикрыть свою бездеятельность", - сказал он.

Замана обвинил Александра Турчинова, который в то время исполнял обязанности президента, в том, что он побоялся отдать приказ о вводе войск в Крым.

Бывший начальник Генерального штаба отрицает обвинения в государственной измене. Подозреваемый отмечает, что решение о сокращении численности военнослужащих утверждает Верховная Рада, а не начальник Генерального штаба. Замана также отрицает любые связи с Россией и действия в пользу Кремля.

Экс-начальник Генерального штаба отрицает, что действовал в сговоре с Виктором Януковичем.

"Это просто клевета, подтасовки фактов", - отметил Владимир Замана.

Он заявил, что встречался с экс-президентом всего четыре раза. "Даже за столом с Януковичем не шушукался", - добавил он.

Напомним, Владимир Замана, который занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.

С 22 февраля по июнь 2014 он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.