Дело Савченко и Рубана вернули в Киев, - адвокат

Верховный суд отклонил ходатайства и прокуратуры, и защиты.

Дело Савченко и Рубана вернули в Киев, - адвокат
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико

Уголовное производство по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.

Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник, сообщил агентству"Интерфакс-Украина" адвокат Рубана Валентин Рыбин.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым.

Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.

11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела "Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.

14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.


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