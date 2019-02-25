Дело Савченко и Рубана вернули в Киев, - адвокат
Верховный суд отклонил ходатайства и прокуратуры, и защиты.
Уголовное производство по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.
Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник, сообщил агентству"Интерфакс-Украина" адвокат Рубана Валентин Рыбин.
Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым.
Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.
11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела "Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.
14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.02.2019 17:38
25.02.2019 17:43