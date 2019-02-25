Moody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в РоSSии

РоSSияне недовольны действующей политической системой.

Moody's заявило об осязаемом риске силовой смены режима в РоSSии
Фото: i-g-t.org

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service выпустило объемный доклад о роSSийской экономике, в котором указан риск силовой смены режима.

"Неорганизованная смена режима - отдаленный, но осязаемый внутриполитический риск", - цитирует этот прогноз агентство РБК.

Эксперты агентства отмечают, что, хотя президент РФ Владимир Путин не обязательно покинет политическую сцену в 2024 году после очередных выборов, "его доминирование в роSSийской политике на протяжении более двух десятилетий осложнит переход к новому политическому руководству".

Социологические опросы показывают, что большинство россиян поддерживают лично фигуру Путина, но их одобрение не распространяется на всю политическую систему, отмечает Moody’s. РоSSияне недовольны действующей политической системой: на это указывают итоги последних региональных выборов, где даже ставленникам президента было тяжело мобилизовать электорат.

Однако риск силовой смены режим - отдаленный. В ближайшем будущем РоSSии больше повредят стагнация из-за доминирования государства в экономике и новые санкции США.

Напомним, Путин был президентом РоSSии два срока в 2000-2008 годах, а затем на четыре года занял пост премьер-министра. В 2008 году Госдума приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, уже шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы. Его второй шестилетний срок завершится в 2024 году.


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