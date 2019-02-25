В Одессу зашел американский ракетный эсминец Donald Cook

Он примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО.

В Одессу зашел американский ракетный эсминец Donald Cook
Эсминец "Дональд Кук"
Фото: "Думская"

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook DDG75 вошел в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала.

Об этом сообщает "Думская".

По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 27 февраля включительно.

Отмечается, что эсминец вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что DDG75 прибыл, "чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе". Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турции. Подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины.

DDG75 впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же он впервые зашел в Одессу. В последний раз он заходил в наш порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях "Си Бриз-2015". В апреле 2014 года, в разгар роSSийского захвата Крыма, DDG75 находился в румынской Констанце.

Фото: dumskaya.net

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января он пять дней "гостил" в грузинском порту Батуми.

Напомним, эсминец "Дональд Кук" представляет собой эскадренный миноносец четвертого поколения, главное оружие которого – управляемые крылатые ракеты "Томагавк". Дальность их полета составляет до 2500 км. Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение, в частности, 127-мм пушка "Марк 45". Donald Cook примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО.

Ранее в январе сообщалось, что в Черное море идет американский десантный корабль-док USS Fort McHenry.


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