РоSSийский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем

Су-27 подлетел к самолету на расстояние 20 метров.

РоSSийский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем
РоSSийский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик
Фото: forsvarsmakten.se

РоSSийский истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии рядом со шведским самолетом-разведчиком. Об этом сообщили в вооруженных силах Швеции, передает РБК-Украина.

Инцидент произошел в начале недели над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

"За шведским военным самолетом-разведчиком следил роSSийский Су-27, который пролетел на расстоянии менее 20 метров", - говорится в сообщении.

По словам полковника Андерса Перссона, шведский самолет-разведчик выполнял обычный полет на Балтике и находился между островом Готланд и Прибалтикой, когда роSSийский самолет поднялся с калининградского аэродрома и догнал шведское судно.

Как отметил Перссон, в этот раз роSSийский истребитель находился на непривычно близком расстоянии.

"Обычно никто не приближается спереди на такой высокой скорости, а потом разворачивается и догоняет на сверхзвуковой", - высказался Перссон.

Фото: forsvarsmakten.se

Цель сближения, как сообщили в Минобороны РФ, состояла в том, чтобы идентифицировать шведское судно.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал происшествие "неприемлемым поведением", которое "выходит за рамки нормы".

"Подобные инциденты могут привести к нежелательным событиям, например к столкновению. Это чрезвычайно рискованно", - заявил он.

Министр также напомнил, что это не первый подобный случай, аналогичные инциденты были зафиксированы осенью 2017 года и весной 2018.

Напомним, ранее РоSSия перекинула в оккупированный Крым группу истребителей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборовСБУ задержала "Белую балаклаву" за подготовку переворота в день выборов
Туск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформТуск: Лучший способ почтить жертв Революции - делать все для продолжения реформ
Под контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - ReutersПод контролем ИГИЛ в Сирии остался один населенный пункт, - Reuters
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Украинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 летУкраинскому фотографу РоSSия запретила въезд в Крым на 10 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Меджлис требует изъять из крымских школ роSSийский учебник истории полуостроваМеджлис требует изъять из крымских школ роSSийский учебник истории полуострова
Труханов аннулировал свой роSSийский паспорт через суд в 2017Труханов аннулировал свой роSSийский паспорт через суд в 2017
В Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границеВ Сирии погиб роSSийский сержант, который в 2015 служил на украинско-роSSийской границе
РоSSийский десантный корабль провел стрельбы в Черном мореРоSSийский десантный корабль провел стрельбы в Черном море
РоSSийский Генштаб причастен к созданию ЧВК Вагнера, - The BellРоSSийский Генштаб причастен к созданию ЧВК Вагнера, - The Bell
Летчики ВСУ провели учения над Азовским морем
Военные на Донбассе "приземлили" роSSийский беспилотник "Гранат-2"Военные на Донбассе "приземлили" роSSийский беспилотник "Гранат-2"
У начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспортУ начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспорт
РоSSийский бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке под МурманскомРоSSийский бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке под Мурманском
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Последние новости
Подгружаем последние новости