Полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело (обновлено)

Расследовать дело будет Служба безопасности.

?Полиция задержала двух агитаторов Порошенко в Сумах, прокуратура в ответ возбудила дело (обновлено)
Фото: rama.com.ua

В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконных действий в офисе одной из партий.

Пресс-служба прокуратуры Сумской области сообщает, что 21 февраля в Сумах на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по ул. Курская. Прибыв по указанному адресу, сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Само помещение правоохранители без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства сотрудников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены", - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

По факту превышения сотрудниками полиции власти и служебных полномочий начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины.

Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям Управления СБУ в Сумской области. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По информации источников УП, речь идет об офисе партии "Блока Петра Порошенко".

Обновление. Сторона Министерства внутренних дел Украины по-другому описала этот инцидент.

"Вчера после того, как в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома по проспекту Курскому 127 находятся двое граждан, предлагающих деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты. На место немедленно выехал экипаж патрульной полиции, который обнаружил по этому адресу двух граждан - жителей Киева и Никополя - М. и Л.", - заявил приближенный к руководству МВД нардеп Антон Геращенко в фейсбуке.

У агитаторов якобы нашли револьвер, и под этим предлогом их доставили в отдел полиции.

"В райотдел немедленно приехал заместитель прокурора города Сумы Муха и начальник отдела областной прокуратуры по фамилии Ткаленко, которые путём угроз привлечения к уголовной ответственности полицейских, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок временно задержанных лиц. Фактически действия сумских прокуроров были направлены не на установление истины, а на сокрытие возможного преступления - подкупа избирателей", - заявил Геращенко.


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