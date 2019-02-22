Амосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - Минздрав
Сотрудники университета вызвали полицию.
Бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками снова штурмует вуз.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Отмечается, что утром в пятницу Амосова пыталась попасть в здание университета с неизвесными людьми спортивной внешности.
"Сегодня состоялась очередная попытка экс-ректорв и ее сторонников попасть в здание ректората НМУ им. А.А. Богомольца. Около 8:00 утра возле административного здания университета Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание, не имея для этого никаких законных оснований", - говорится в сообщении.
Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Амосова и ее сторонники ушли, а после отъезда полицейских снова вернулись.
В Минздаве подчеркивают, что не поддерживают такие действия экс-руководителя вуза и намерены предпринимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства.
Напомним, 8 января Министерство здравоохранения в третий раз уволило НМУ им. Богомольца Амосову. Минздрав уже почти год пытается убрать ее должности ректора.
В феврале Амосову отстранили за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология". После этого ее дважды увольняли, но каждый раз ей удавалось восстановиться через суд.
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