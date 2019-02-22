Амосова и ее сторонники снова штурмуют медуниверситет имени Богомольца, - Минздрав

Бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками снова штурмует вуз.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что утром в пятницу Амосова пыталась попасть в здание университета с неизвесными людьми спортивной внешности.

"Сегодня состоялась очередная попытка экс-ректорв и ее сторонников попасть в здание ректората НМУ им. А.А. Богомольца. Около 8:00 утра возле административного здания университета Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание, не имея для этого никаких законных оснований", - говорится в сообщении.

Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Амосова и ее сторонники ушли, а после отъезда полицейских снова вернулись.

В Минздаве подчеркивают, что не поддерживают такие действия экс-руководителя вуза и намерены предпринимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Напомним, 8 января Министерство здравоохранения в третий раз уволило НМУ им. Богомольца Амосову. Минздрав уже почти год пытается убрать ее должности ректора.

В феврале Амосову отстранили за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология". После этого ее дважды увольняли, но каждый раз ей удавалось восстановиться через суд.