Лидеры оппозиции Молдовы обвинили власть в попытке отравить их

Правящая партия эти обвинения отрицает.

Лидеры оппозиции Молдовы обвинили власть в попытке отравить их
Фото: rtr.md

Молдавские оппозиционеры, лидеры проевропейского блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе обвинили действующую власть в попытке их отравить ртутью.

В четверг, 21 февраля, они публично заявили о том, что их пытались отравить, сообщает ВВС-Украина со ссылкой на молдавские СМИ.

В видеообращении, которое обнародовали в сети, оба политика рассказывают, что вынуждены были пройти курс лечения после того, как в их крови обнаружили высокий уровень содержания "тяжелых металлов", в частности ртути.

"Врачи, с которыми мы общались, говорят, что этому нет ни одного естественного объяснения. Соответственно, этого не могло произойти без вмешательства извне", - говорит Майя Санду.

Майя Санду
Фото: NEWSMD.md
Майя Санду

Андрей Нэстасе, в свою очередь, был более прямолинейным.

"У нас есть все основания считать, что нас отравили. Я могу недвусмысленно заявить, что мы стали жертвами нападения со стороны действующей власти, которая хотела бы видеть нас мертвыми", - заявил он.

Андрей Нэстасе
Фото: Андрей Нэстасе/facebook
Андрей Нэстасе

На обвинения в попытке отравления оппозиционных политиков уже отреагировали в правящей партии Молдовы. Серджиу Сырбу, один из лидеров политсилы, назвал версию оппозиционеров ложью.

"То, что сделали Санду и Нэстасе, - это ничто иное, как массовое отравление населения ложью и фальшивкой", - заявил он.

Сырбу добавил, что таким образом оппозиция пытается получить поддержку накануне выборов.

Санду и Нэстасе - вторые по популярности политики в Молдове: опережает их только действующий президент Игорь Додон. Они известны своей резкой критикой в его адрес.

24 февраля в стране пройдут парламентские выборы, и блок ACUM, как ожидается, попадет в молдавский парламент.

По прогнозам социологов, по результатам выборов в парламент Молдовы пройдут три политсилы: проевропейский блок ACUM, правящая Демократическая партия и пророSSийская Партия социалистов. Ожидается, что ни одна из них не получит достаточного количества мест для того, чтобы иметь возможность самостоятельно сформировать правительство.


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