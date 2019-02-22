Клыха отправили в Челябинск «на плановое лечение»

Ранее политзаключенный в РФ украинец подозревал у себя рак кожи, но диагноз не подтвердился.

Клыха отправили в Челябинск «на плановое лечение»
Станислав Клых
Фото: 112.ua

Украинский политзаключенный в РоSSии Станислав Клых переведен в Челябинск «на плановое лечение».

Об этом заявила роSSийская правозащитница Татьяна Щур, передает Укринформ.

«Станислав Клых находится на плановом лечении в ЛИУ-3 (лечебно-исправительное учреждение - ред.) в Челябинске. Туда он был направлен из Магнитогорской тюремной психоневрологической клиники, где отказался от лечения. Отношение в ЛИУ-3 ему в прошлый раз понравилось. Но это по контрасту с тюрьмой и ОПБ (областная психиатрическая больница в Магнитогорске - ред.)», - рассказала Щур.

Она уточнила, что в данное время нет возможности направить к Клыху адвоката правозащитной организации, так как тот занят другим процессом на выезде. Однако, по мнению Татьяны Щур, сейчас удобное время, чтобы украинский омбудсмен Людмила Денисова сделала запрос своей коллеге в РФ и та направила к Клыху представителей челябинской Общественной наблюдательной комиссии.

«Тогда получили бы картинку, как было с Кольченко после посещения ОНК», - резюмирует Щур.

В январе Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что роSSийские врачи не подтвердили диагноз "рак кожи", который подозревал у себя политзаключенный Станислав Клых.

Напомним, Клых находился в психбольнице Магнитогорска с конца июня. Сам он заявлял, что согласия на госпитализацию не давал. 7 августа украинского политзаключенного вернули в колонию.

В мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения в колонии строгого режима якобы за участие в банде, убийство и покушение на убийство роSSийских военнослужащих. По версии роSSийского следствия, Клых и Карпюк во время Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против роSSийских войск.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло РФ запросы о передаче Карпюка и Клыха.


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